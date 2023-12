POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.12.2023.

Polizei Salzgitter

Ehrlicher Dieb zeigte sich selbst an.

Salzgitter, 09.12.2023.

Ein Sachverhalt, der auch für die Polizei nicht alltäglich ist, wurde uns zur Anzeige gebracht.

Gerade in der Weihnachtszeit werden die Beamtinnen und Beamte der Polizei zu Einsätzen gerufen, bei denen eine existentielle Not der tatverdächtigen Personen erkennbar ist und Taten aus dieser Notsituation heraus begangen werden.

Im konkreten Fall hatte ein Mann im mittleren Alter, der als Angestellter in einem Gewerbebetrieb beschäftigt war, mehrere Schachteln Zigaretten im Gesamtwert von annähernd 100 Euro nicht ordnungsgemäß über das Kassensystem abgerechnet und das von den Kunden erhaltene Geld in seine eigene Tasche gesteckt. Bei seiner selbst initiierten Anzeigenerstattung hatte sich der Mann bereits in aller Form für sein Fehlverhalten entschuldigt. Ergänzend gab dieser an, dass er auf Grund finanzieller Nöte nicht mehr wisse, wie er seinen Kindern zu Weihnachten ein paar Geschenke hätte kaufen können. Auch für die Polizei ist der Gedanke, dass Kinder zu Weihnachten nicht beschenkt werden, sehr schmerzlich.

