POL-PDNW: Unter Cannabiseinfluss auf dem Heimweg von der Arbeit...

Lambrecht/ Pfalz (ots)

... befand sich ein 32-Jähriger aus Neustadt/W. am 02.02.2024 um 15:25 Uhr, welcher an der Bundesstraße 39 zwischen Lambrecht und Neustadt/W. mit seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg von seiner Arbeitsstelle. Im Verlauf der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis stand. Dieser räumte den Konsum eines Joints vor zwei Tagen letztlich ein. Daher wurde dem Neustadter eine Blutprobe entnommen und dessen E-Scooter an eine Bekannte ausgehändigt. Nun kommt auf den Fahrer des E-Scooters ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell