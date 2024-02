Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Groß Ippener +++ Verdacht der mutwilligen Hindernisbereitung +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Durch möglicherweise bewusst platzierte Hindernisse in Groß Ippener sind am frühen Dienstag, 13. Februar 2024, gegen 00:30 Uhr, Schäden an einem Pkw entstanden.

Zum angegebenen Zeitpunkt befuhr ein 29-jähriger Delmenhorster mit einem BMW die Landesstraße zwischen Groß Ippener und Delmenhorst. Zwischen den Straßen "Klebermoor" und "Bremer Weg" wich er Warnbaken aus, die auf dem Fahrstreifen in Richtung Delmenhorst lagen. Auf dem Fahrstreifen der Gegenrichtung überfuhr er dann einen Bakenfuß, wodurch mindestens ein Reifen beschädigt wurde.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Baken und der Fuß vorsätzlich als Hindernis auf die Fahrbahn gelegt wurden. Die Polizei hat wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wer in der Nacht verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

