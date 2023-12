POL-SO: Einbruch in ein Reisebüro am Bahnhof

Warstein (ots) - In der Zeit zwischen dem 11. Dezember, 20 Uhr und dem 12. Dezember, 6 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Restaurantbetrieb in der Hauptstraße ein. Die Unbekannten hebelten zunächst gewaltsam eine Tür auf, um in die Räume der Gaststätte zu gelangen. Anschließend durchsuchten die Täter den Schankraum und ein angrenzendes Büro nach Diebesgut und flüchteten mit einem Tresor samt Inhalt vom Tatort. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen ...

mehr