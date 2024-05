Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (187/2024) Lagercontainer brennt auf Vereinsgelände im Siekweg - Polizei geht von Selbstentzündung aus, keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Grone, Siekweg

Mittwoch, 15. Mai 2024, gegen 20.40 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Auf dem Gelände eines Göttinger Fußballvereins am Siekweg ist am Mittwochabend (15.05.24) ein verschlossener Lagercontainer in Brand geraten. Eine Zeugin wurde gegen 20.50 Uhr auf das Geschehen aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben am Donnerstagmorgen (16.05.24) eine Selbstentzündung im Innern des Containers als Brandursache. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung, sprich Brandstiftung, liegen nicht vor. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell