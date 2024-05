Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (189/2024) Am helllichten Tag: Kennzeichen von grauem Seat Ibiza auf Parkplatz in Barbis abmontiert und gestohlen

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Ortsteil Barbis, Schützenstraße Dienstag, 14. Mai 2024, zwischen 10.00 und 14.00 Uhr

BAD LAUTERBERG (jk) - An der Schützenstraße in Barbis (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte von einem geparkten Seat Ibiza am Dienstag (14.05.24) die beiden Kennzeichen abmontiert und gestohlen. Der Diebstahl geschah zwischen 10.00 und 14.00 Uhr auf dem Parkplatz zwischen der Star-Tankstelle und dem Kindergarten. Die Polizei Bad Lauterberg ermittelt und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die 05524/963-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell