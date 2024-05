Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (191/2024) Diebe stehlen E-Bikes und Kettensäge in Löwenhagen, weitere Taten im Umkreis

Göttingen (ots)

Gemeinde Niemetal, Ortsteil Löwenhagen, Vor dem Dorfe Nacht zu Freitag, 10. Mai 2024

LÖWENHAGEN (jk) - Von einem Grundstück an der Straße "Vor dem Dorfe" in Löwenhagen (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zum 10. Mai (Freitag) zwei E-Bikes der Marke "Cube", eine Kettensäge und ein Kettcar gestohlen. Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände beträgt mehrere Tausend Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Bereits am Freitagmittag, zwischen 12.15 und 13.15 Uhr, hatten Unbekannte versucht, neben einem Wohnhaus an der Birkenbreite eine Garage aufzubrechen. Dies misslang. Die Polizei Hann. Münden schließt einen Zusammenhang mit der darauffolgenden Tat in der Straße "Vor dem Dorfe" nicht aus.

Anwohnende oder sonstige Zeugen, denen in Löwenhagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, ihre Beobachtungen unter Telefon 05541/9510 mitzuteilen.

Weiterer Einbruch in Dransfeld

Ebenfalls einen Zusammenhang könnte es mit einem weiteren Einbruch in eine Garage an der Hoher-Hagen-Straße in Dransfeld geben, der sich in der Nacht zu Freitag ereignet hat. Hier brachen Unbekannte zwar das Tor auf, stahlen aber nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt 250 Euro. Auch zu diesem Fall nimmt die Polizei Hann. Münden unter der 05541/9510 sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell