Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnungseinbrüche in Mehrparteienhäuser

Paderborn (ots)

(mb) Am Mittwoch sind am Hessenweg und am Gierswall Wohnungseinbrüche verübt worden.

Zwischen 12.30 Uhr und 18.20 Uhr waren die Bewohner einer Parterre-Wohnung in einem Mehrparteienhaus am Hessenweg nicht zuhause. In diesem Zeitraum kletterte ein Einbrecher hinter dem Haus über den Zaun. Er hebelte ein auf Kipp stehendes Küchenfenster auf und stieg in die Wohnung ein. Als Beute ließ der Täter Schmuck mitgehen. Seine Flucht verlief durch die von innen geöffnete Terrassentür.

Am Gierswall warf ein Einbrecher zwischen 16.40 Uhr und 23.00 Uhr vom Hinterhof eines Mehrfamilienhauses ein Fenster zur Parterrewohnung ein. Der Täter öffnete das Fenster kletterte ins Haus und entwendete Bargeld aus der Wohnung.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

