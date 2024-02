Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbekannte entsorgen Bohrschlamm

Suhl (ots)

In der Zeit von Dienstagabend 18:00 Uhr bis Mittwochmittag 12:15 Uhr entsorgten unbekannte Personen illegal Bohrschlamm an einem Hang im Wald der Rosenkopfstraße in Suhl. Der Schlamm floss in einen kleinen Bachlauf. Ein Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde war vor Ort, um eine Probe zu entnehmen und den Bohrschlamm auf umweltschädliche Substanzen zu testen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0028062/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell