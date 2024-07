Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht nach Nötigung im Straßenverkehr

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Rittieröder Dorfstraße, Mittwoch, 17.07.24, 21.15 Uhr - 21.30 Uhr EINBECK (schw) - Am Mittwoch, 17.07.21, gegen 21.15 Uhr befuhr eine 42-jährige Einbeckerin mit ihrem Pkw Audi A3 die Ritteröder Dorfstraße in Rittierode. Im Verlauf der Fahrt wurde sie von einem ihr nachfolgenden Pkw genötigt, woraufhin sie mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Holzzaun kollidierte. Im Anschluss entfernte sich der / die Kraftfahrzeugführer/ -in des nachfolgenden Pkw unerkannt vom Unfallort. Durch den Unfall entstanden Schäden in Höhe von ca. 300,- EUR Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell