POL-NOM: Verkehrsunfallflucht eines Lkw

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am 17.07.2024 kommt es gegen 16 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Hansestraße in Einbeck, als ein bislang unbekannter männlicher Täter die verschlossene Auslage im Kassenbereich öffnet und mehrere Zigarettenschachteln entnimmt. Anschließend versucht der Mann den Kassenbereich zu passieren, ohne die Waren zu bezahlen, wird dort von einer Mitarbeiterin angesprochen, schubst diese zur Seite und steigt in einen blauen ...

