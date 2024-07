Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit unklarer Beteiligung

Einbeck (ots)

Am 18.07.2024 kam es gegen 00:40 Uhr auf der Hannoverschen Straße im Bereich des Kreisverkehrs an der Ecke Am Tidexer Feld zu einem Verkehrsunfall. Bei Eintreffen der Polizei wurde dort ein verunfallter Mitsubishi Space Star sowie in der Nähe ein 36-jähriger Mann aus Wolfsburg angetroffen. Der Mann wirkte deutlich alkoholisiert und gab an, nicht gefahren zu sein. Vor dem Hintergrund einer möglichen Unfallbeteiligung wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und das verunfallte Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden.

