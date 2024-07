Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim / OT Denkershausen, Teichblick, Dienstag, 16,07.2024, 16.00 Uhr - Mittwoch, 17.07.2024, 05.20 Uhr

NORTHEIM (mil)

In dem o.g. Tatzeitraum kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Die 56-jährige Geschädigte parkte ihren Pkw in der Straße "Teichblick" in Richtung "Am Dünenberg". Eine bislang unbekannte Person beschädigte mit einem bisher unbekannten Fahrzeug den Pkw der Geschädigten. Es entstanden diverse Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite in Höhe von ca. 8000,00 Euro. Die unbekannte Person setzte die Fahrt fort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell