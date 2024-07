Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kind bei Auffahrunfall leicht verletzt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Hollenstedter Weg, Dienstag, 16.07.2024, 13.48 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Dienstagmittag kam es zu einem Auffahrunfall an der o.g. Örtlichkeit, wodurch ein Kleinkind leicht verletzt wurde.

Ein 44-jähriger Mann befand sich gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin und zwei Kindern in seinem Pkw und befuhr den Hollenstedter Weg in Richtung B3. Im Einmündungsbereich zur B3 musste er verkehrsbedingt an einem Stop-Schild anhalten. Der hinter ihm fahrende 25-jährige Hannoveraner erkannte dies und reduzierte daher seine Geschwindigkeit. Im weiteren Verlauf ging er jedoch davon aus, dass der vor ihm wartende Pkw nun anfährt, weshalb es schließlich zu einem Auffahrunfall kam.

Durch den Zusammenstoß wurde die 4-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Sie wurde medizinische erst versorgt und anschließend einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Es entstand lediglich Sachschaden in geringer zweistelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell