Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte Person beschädigt Heckscheibe

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg/ OT Wolbrechtshausen, Neustadt, Dienstag, 16.07.2024, 00.00 - 07.50 Uhr

NORTHEIM (mil)

Eine bislang unbekannte Person beschädigt auf bisher unbekannte Art und Weise die Heckscheibe eines Pkw. Der 28-jährige Geschädigte parkte seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand in der Straße "Neustadt" in Richtung "Dorfstraße". Durch die unbekannte Person wurde die Heckscheibe des Pkw vollständig zerstört. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

