POL-COE: Dülmen, Hausdülmen, Bergflagge/ Grauer Nissan X-Trail beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag (11.07.24) auf ein Gelände der Gemeinde Nottuln am Ludgeruspaettken eingebrochen. Zwischen 16.15 Uhr am Mittwoch (10.07.24) und 6.50 Uhr am Donnerstag (11.07.24) verschafften die Täter sich Zugang, indem sie ein Tor überwanden. Sie entwendeten mehrere Wasseruhren. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei ...

