Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - schwere räuberische Erpressung in Tankstelle - Zeugenaufruf

Ludwigshafen (ots)

Ein maskierter Täter betrat am 04.07.2024 gegen 13:40 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Maudacher Straße 289 in Ludwigshafen und forderte unter Vorhalt eines Messers von den zu diesem Zeitpunkt anwesenden Mitarbeitern die Herausgabe von Bargeld. Anschließend floh er mit dem Raubgut zu Fuß in Richtung Leininger Straße. Bei der Tat wurde niemand verletzt. Die Beschreibung des Täters ist wie folgt: Dunkle Kleidung, schwarze Sturmhaube, ca. 180 cm groß, normale Statur, vermutlich westeuropäischer Phänotyp.

Wer hat den Täter bei der Tat bzw. auf seiner Flucht gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ludwigshafen, Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail unter kdludwigshafen.ki3.k31@polizei.rlp.de.

