POL-PPRP: Diebstahl aus Fahrzeug - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (03.07.2024), zwischen 19:03 und 19:30 Uhr, streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen geparkten BMW X1 auf einem Supermarktparkplatz in der Oppauer Straße. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne sich um den entstandenen Schaden von 1.000 Euro zu kümmern. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer ...

