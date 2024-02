Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drogendealer in Greizer Innenstadt gefasst - 1000,- EUR Bargeld und harten Drogen beschlagnahmt

Greiz (ots)

Am späten Samstagnachmittag gegen 17:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Greizer Schlossbergstraße einen 46-jährigen Mann, welcher offensichtlich alkoholisiert war und unter dem Einfluss von Drogen stand. Im Rucksack und in der Jacke des Mannes wurden Haschisch, Ecstasy-Pillen, Crystal Meth sowie 1000 Euro Bargeld aufgefunden. In der Folge wurde die Wohnung des Greizers durchsucht. Hier wurden weitere Betäubungsmittel sowie illegale Sprengkörper aufgefunden. Drogen und Bargeld wurden beschlagnahmt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen Verstößen gegen das BtmG, Arzneimittelgesetz und Sprengstoffgesetz.

