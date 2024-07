POL-NOM: Auto gestohlen

Northeim (ots) - Moringen, Reddersenstraße, Montag, 15.07.2024, 17.35 Uhr MORINGEN (Wol) - Brand vermutlich durch technischen Defekt ausgelöst. Am Montag gegen 17.35 Uhr wurde ein Brand einer Gartenhütte in der Reddersenstraße in Moringen gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Moringen war mit 31 Personen eingesetzt und konnte den Brand löschen. Die Gartenhütte und das Inventar (unter anderem Modellflugzeuge) wurden ...

