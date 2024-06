POL-GE: Anpassung der Uhrzeit zu EM-Abschlusspressekonferenz

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, nachdem unbekannte Täter am Donnerstag, 27. Juni 2024, eine 88-Jährige in Ückendorf bestohlen haben. Gegen 12.20 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer an der Wohnungstür der Gelsenkirchenerin an der Virchowstraße. Die beiden Männer gaben vor, Messungen in der Wohnung der Seniorin durchführen zu müssen und verschafften sich so Zugang zu den ...

