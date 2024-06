Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Das dritte Spiel der EURO 2024 wurde erneut zum Fanfest

Gelsenkirchen (ots)

Das dritte und damit letzte Spiel der Vorrunde der UEFA EURO 2024[TM] in Gelsenkirchen brachte ein überraschendes Ergebnis. Georgien konnte Portugal mit 2:0 schlagen und ist damit ebenso wie Portugal für das Achtelfinale qualifiziert. Somit gab es für beide Fanlager Grund zu feiern.

Im Anschluss an das Spiel feierten Portugiesen und Georgier noch ein ausgelassenes und fröhliches Fußballfest. Auch viele türkische Fans nahmen den Sieg ihrer Mannschaft zum Anlass, sich nach dem Public Viewing auf dem Nordsternplatz in der Innenstadt und mit kleineren Autocorsos über das Erreichen des Achtelfinales zu freuen. "Wir freuen uns nach einer für uns langen Nacht, dass das gestern so ein schöner Tag gewesen ist. Besonders war, dass wir auch im Nordsternpark zwei Spiele parallel gezeigt haben. Dadurch haben wir sehr viele Fans verschiedener Nationalmannschaften erreicht und hatten eine sehr positive Stimmung in der Stadt. Wir sind zuversichtlich, dass das Achtelfinale ebenso gut laufen wird", fasste Stadtdirektor Luidger Wolterhoff am Donnerstag den Tagesverlauf zusammen.

Vor dem Spiel hatten sich an dem Fan Meeting Point Buer in der Spitze etwa 3.000 portugiesische Fans auf der Domplatte und auf dem Marktplatz aufgehalten. "Wir haben uns sehr gefreut, dass der portugiesische Fanverband so ein tolles Fest auf der Domplatte und auf dem Marktplatz in Buer ausgerichtet hat. Die Georgier waren derweil auf dem Heinrich-König-Platz und haben - wie später im Stadion - gute Stimmung verbreitet. Auf dem Heinrich-König-Platz haben wir eine friedliche und fröhliche Atmosphäre erlebt, auch Bürgerinnen und Bürger haben sich unter die feiernden Fans gemischt."

Die Zahl der georgischen Fans auf dem Heinrich-König-Platz in der City belief sich auf rund 1.500 Personen. Am Nachmittag war sogar die Gepäckaufbewahrung am Hauptbahnhof mit über 600 abgegebenen Gepäckstücken komplett gefüllt.

Den Weg ins Stadion bewältigten viele Portugiesen gemeinsam zu Fuß. Bei einem Fanwalk gegen 18 Uhr zählte die Polizei etwa 10.000 portugiesische Fußballfans. "Das Verhalten der Fans war dabei beispielhaft. Das hat auch uns als Polizei richtig Spaß gemacht und so sollten Fußballspiele immer laufen. Dieses Fan-Fest in Gelsenkirchen war eine richtig gute Werbung für eine gelungene Europameisterschaft. Natürlich sind abends auch ein paar Notrufe wegen Ruhestörungen während der Autokorsos bei uns eingegangen, und ja, hupen ist strafbar, aber ich denke, wir tun gut damit, dies in gewissem Maße zu ertragen, denn ich möchte mir die Bilder nicht vorstellen, die entstehen würden, wenn wir als Polizei versuchen würden, die Freuden-Huperei zu unterbinden. Auch wenn Deutschland gewinnt, gibt es ja vereinzelt Autokorsos", sagte der Leitende Polizeidirektor Peter Both.

In der Arena wohnte der Partie an diesem Abend hoher Besuch bei: Der Präsident Portugals, Marcelo Rebelo de Sousa, und die georgische Präsidentin Salome Surabischwili waren zu Gast in der Arena und trugen sich dort ins Goldene Buch der Stadt ein.

"Der An- und Abreiseverkehr der Fans verlief aus unserer Sicht weitestgehend störungsfrei. Im öffentlichen Nahverkehr wurden 6300 Personen gezählt, die von Buer zur Arena gefahren sind, 14.800 reisten von Gelsenkirchen aus an. Einzelne technische Probleme an Straßenbahnen konnten rasch behoben werden. Ich muss an dieser Stelle auch die gute Zusammenarbeit zwischen Stadt, BOGESTRA, der Deutschen Bahn und der Bundespolizei lobend hervorheben, die Kommunikation hat hier hervorragend funktioniert und zu den reibungslosen Abläufen maßgeblich beigetragen", betonte Jörg Konietzka, der Mobilitätsbeauftragte für die EURO 2024 bei der Stadt Gelsenkirchen.

Die Public Viewing Treffpunkte - die Fan Zone am Nordsternpark und das Amphitheater - waren gut besucht. Mehr als 5400 Fans der türkischen Nationalmannschaft fanden sich in der Spitze in der Fan Zone am Nordsternplatz ein, um ihr Team im Spiel gegen Tschechien anzufeuern. Im Amphitheater verfolgten rund 2200 georgische und portugiesische Fans die Gelsenkirchener Partie.

Im Vorfeld der Live-Übertragungen haben Turnierdirektor Philipp Lahm, EURO-Botschafterin Célia Sasic und Host City Botschafter Gerald Asamoah den Fans und Volunteers in der Fan Zone noch einen Besuch abgestattet.

Nun schauen alle Beteiligten auf das bevorstehende Achtelfinale am Sonntag, 30. Juni, in der Stadt: In der Arena AufSchalke treffen dann England und die Slowakei aufeinander.

Das gesamte Rahmenprogramm zur UEFA EURO 2024[TM] unter: uefaeuro2024.gelsenkirchen.de/events

Die nächsten Medientermine zur Berichterstattung:

28. Juni, 15 Uhr, MEDIA CENTRE:

Pressekonferenz Achtelfinale (gemeinsam mit der Polizei)

1. Juli, 11 Uhr, MEDIA CENTRE:

Abschlusspressekonferenz

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell