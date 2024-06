Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Am dritten Spieltag der EURO 2024 in Gelsenkirchen wird ein hohes Verkehrsaufkommen in der Stadt erwartet

Gelsenkirchen (ots)

Der dritte Spieltag der Fußball-Europameisterschaft bringt am heutigen Mittwoch, 26. Juni, nicht nur Starfußballer Ronaldo und sein portugiesisches Team in die Stadt, auch die georgische Mannschaft reist an und wird von Staatsvertretern begleitet. Zusammen mit mehreren tausend Fans aus beiden Ländern freut sich Gelsenkirchen auf ein Fußballfest der Extraklasse. Anpfiff in der Arena AufSchalke ist um 21 Uhr. Zeitgleich spielt die Türkei gegen Tschechien im Hamburger Volksparkstadion um den Einzug ins Achtelfinale - und dieses Spiel ist live beim Public Viewing in der Gelsenkirchener Fan Zone auf dem Nordsternplatz zu sehen. Zeitgleich wird im Amphitheater die Partie Georgien - Portugal live übertragen. In der gesamten Fan Zone werden mehrere tausend Fans erwartet, vor allem, um die türkische Nationalmannschaft anzufeuern - es sind also jede Menge Leute auf den Straßen von Gelsenkirchen unterwegs an diesem Abend.

Die Stadt Gelsenkirchen und die Polizei bitten die Fans aller Teams daher darum, für die An- und Abreise die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Der Takt der 302 wird am Spieltag deutlich verstärkt, um eine möglichst reibungslose Hin- und Rückreise zur Arena zu ermöglichen. Zusätzlich sind zahlreiche EURO 2024-Shuttlebusse im Einsatz, die Fans aller Lager wahlweise zur Arena, zur Fan Zone Nordsternpark oder zurück zum Hauptbahnhof bringen. Im Gelsenkirchener Hauptbahnhof sind gut sichtbare Hinweisschilder zur Haltestelle der Shuttlebusse zu finden.

Wer dennoch mit dem Pkw zur Fan Zone anreist, sollte unbedingt beachten, dass an den beiden Parkplätzen "Amphitheater" und "Gelsenbergstraße" Parktickets nur online unter: https://euro2024-gelsenkirchen.ticket.io/ gebucht werden können. Barzahlung ist an den beiden Parkplätzen nicht möglich! An der Fan Zone ist das Parkhaus am Nordsternpark regulär geöffnet. Bei der Abreise nach beiden Partien, die live in der Fan Zone übertragen werden, kann es zu Verzögerungen kommen, da zeitgleich auch der Abreise-Verkehr aus der Arena AufSchalke startet und die umliegenden Verkehrswege stark frequentiert sein werden. Falls erforderlich, kann es hier zu spontanen Straßensperrungen oder Umleitungen kommen, um den Verkehr in geregelte Bahnen zu lenken.

Besucherinnen und Besucher der Arena sowie der Fan Zone werden daher schon im Vorfeld gebeten, geduldig und besonnen mit der An- und Abreise umzugehen und sich auf Verzögerungen einzustellen. Der Spaß am Fußball sollte an diesem 26. Juni im Mittelpunkt stehen. Polizei und Stadt Gelsenkirchen wünschen den Fans aller Fußballnationen ein unvergessliches EURO 2024-Erlebnis in Gelsenkirchen. Aktuelle Informationen und Verkehrshinweise sind auf den Social Media Kanälen der Stadt Gelsenkirchen, der Polizei Gelsenkirchen und der Bundespolizei zu finden.

