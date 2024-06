Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gelsenkirchen freut sich auf ein großes Fußballfest mit prominenten Gästen

Gelsenkirchen (ots)

Georgiens Präsidentin und Portugals Präsident sind zu Gast in der Arena und tragen sich ins Goldene Buch der Stadt ein / Philipp Lahm und Célia Sasic; in der Fan Zone

In Gelsenkirchen steigt rund um den dritten Spieltag der Fußball-Europameisterschaft in unserer Stadt am 26. Juni erneut ein großes Fußballfest. Ab 21 Uhr rollt in der Arena auf Schalke der Ball beim Spiel zwischen Georgien und Portugal. Zur gleichen Zeit treten in Hamburg Tschechien und die Türkei gegeneinander an und wollen sich den Einzug ins Achtelfinale sichern. "Um es den Fans zu ermöglichen, die Spiele ihrer Mannschaft beim Public Viewing zu erleben, gibt es das Spiel Tschechien gegen Türkei live auf dem Nordsternplatz zu sehen und das Spiel zwischen Georgien und Portugal im Amphitheater", so EURO-Projektleiter Wilhelm Weßels.

Während beim Spiel zwischen Tschechien und der Türkei alles offen ist, scheint bei dem anderen Spiel die Ausgangslage klar. Hier tritt der EM-Neuling Georgien gegen den Europameister des Jahres 2016 an. "Es wäre aber nicht das erste Mal, dass der vermeintlich Kleine den Großen ins Straucheln bringt", weiß Wilhelm Weßels. Käme es so, hätte auch Georgien noch eine Chance, das Achtelfinale zu erreichen.

"Rund 11.600 portugiesische Fans werden im Stadion ihre Mannschaft anfeuern, etwa 6.300 Fans haben ihre Karten in Portugal gekauft", erläutert Weßels. Ebenfalls 11.600 Fans werden Georgien lautstark unterstützen. Von ihnen haben etwa ca. 9.900 ihre Tickets in ihrem Heimatland erworben. Mitfiebern werden zudem hochrangige Gäste aus Portugal und Georgien. Der Präsident Portugals, Marcelo Rebelo de Sousa, und die georgische Präsidentin Salome Surabischwili werden zu Gast in der Arena sein und sich dort ins Goldene Buch der Stadt eintragen.

Die Sicherheitskräfte erwarten erneut eine entspannte Atmosphäre im Stadtgebiet.

Die Sonne scheint, das Wetter soll gut werden. "Wir müssen uns auf jeden Fall gut eincremen. Aus polizeilicher Sicht erwarten wir aber ein freundliches, faires Fußballfest und freuen uns drauf", sagte Polizeirat Marco Proske im Vorfeld. Sven Srol, Polizeidirektor der Bundespolizei, und damit verantwortlich für den Bereich Hauptbahnhof, fügte hinzu: "Es sind wahrscheinlich wieder friedliche Fans, die da kommen, aber trotzdem sind es viele. Die Abreise-Phase wird dann wahrscheinlich wieder etwas voller werden. Aber auch beim letzten Spiel Italien-Spanien hat es in der Abreise-Phase einige kurze Sperrungen gegeben, um im Bahnhof die Aufgänge um die Bahnsteige nicht zu überlasten. Das hat gezeigt, dass das, was wir uns überlegt haben, gut funktioniert - auch im Hinblick auf die Abstimmung mit dem U-Bahn-Bereich. Ich sehe daher auch diesmal keine Probleme und gehe auf jeden Fall von einer gefahrlosen Abreise aus."

Kurzzeitige Störungen im Straßenverkehr könnten auch durch spontane Jubelfeiern von Anhängern der türkischen Nationalmannschaft entstehen, auch darauf sei man vorbereitet und werde entsprechend reagieren, betonten Stadt und Polizei.

Rund um den Fußball ist noch viel mehr los in der Stadt. Die Fan Zone Nordsternpark öffnet um 16 Uhr und ab 16:30 Uhr führt Moderatorin Ann-Kathrin Krügel durch das Programm, bei dem eine geballte Ladung Fußballsachverstand geben wird: Beim EM-Talk ab 17 Uhr mit Jörg Seveneick sind Turnierchef Philipp Lahm und EM-Botschafterin Célia Sasic; die Gäste. Live-Musik darf natürlich auch nicht fehlen, die kommt erneut von KNALLBLECH.

Rund geht es aber auch auf den Fan Meeting Points. Der Fan Meeting Point auf dem Heinrich-König-Platz für georgische Fans ist ab 11 Uhr geöffnet. Die Fans Georgiens erwartet ein Programm mit DJ Marcus Büchler sowie Fan-Aktionen wie Torwandschießen oder Tischkicker. Durch das Programm führt der georgische Sänger Oto Nemzadze. Während des Spiels ist der Fan Meeting Point zwar geschlossen, wird aber ab 22:30 Uhr mit Musik bis um 1 Uhr wieder geöffnet.

Der Fan Meeting Point in Buer auf dem St.-Urbanus-Kirchplatz für die Portugiesen öffnet von 11 bis 20:30 Uhr. Da bis zu 5.000 Fans erwartet werden, wird auch der Marktplatz in Buer genutzt. Auch hier gibt es Fan-Aktionen rund um den Fußball, ein Musikprogramm unter anderem mit DJ Frank Nemeth und Live-Musik.

Während die Fans in bester Feierstimmung sein werden, bedeutet das große Fußballfest für Andere viel Arbeit, damit alles möglichst reibungslos läuft. Die Stadt sieht sich mit ihren über 140 Einsatzkräften des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) und des Verkehrsüberwachungsdienstes (VÜD) sowie den Kräften der Feuerwehr und der Rettungsdienste aber gut aufgestellt. KOD und VÜD werden rund um die Arena, die Fan Meeting Points und der Fon Zone präsent sein sowie auf jeweilige Einsatzlagen flexibel reagieren. So werden zum Beispiel die Einsatzkräfte am Fan Meeting Point in Buer nach der Schließung um 20:30 Uhr die Kräfte rund um die Arena unterstützen.

Um die An- und Abreise der Fußballbegeisterten kümmern sich Jörg Konietzka, der Mobilitätsbeauftragte der Stadt für die EURO 2024 und seine Kolleginnen und Kollegen. Jörg Konietzka hat an Fans sowie Besucherinnen und Besucher vor allem die Bitte, den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu nutzen: "Da die Parkmöglichkeiten im gesamten Stadtgebiet während der EURO begrenzt sein werden, rate ich dringend, zu allen Events rund um die EURO mit dem ÖPNV anstelle des eigenen Pkw zu kommen."

Wer dennoch mit dem Pkw zur Fan Zone anreist, sollte unbedingt beachten, dass an den beiden Parkplätzen "Amphitheater" und "Gelsenbergstraße" Parktickets nur online unter: https://euro2024-gelsenkirchen.ticket.io gebucht werden können. Barzahlung ist an den beiden Parkplätzen nicht möglich! An der Fan Zone ist das Parkhaus am Nordsternpark regulär geöffnet.

Um die Nutzung des ÖPNV so attraktiv wie möglich zu machen, werden Bus und Bahn verstärkt eingesetzt. "So wird zum Beispiel die Straßenbahn der Linie 302 an Spieltagen zwischen Gelsenkirchen Hauptbahnhof und Gelsenkirchen-Buer ab vier Stunden vor Spielbeginn und nach dem Spiel im 2-Minuten-Takt fahren. Zur Weiterfahrt in Richtung Bochum werden bei Bedarf Zusatzbahnen ab Gelsenkirchen Hauptbahnhof eingesetzt", erläutert Jörg Konietzka die Planungen. Wie auch an den vergangenen Spieltagen werden wieder Shuttlebusse vom ZOB am Gelsenkirchener Hauptbahnhof zur Fan Zone sowie von der Fan Zone zur Arena und von Schloss Horst zur Fan Zone eingesetzt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell