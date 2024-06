Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gegenstände auf Auto geworfen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erstattete ein 43-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen eine Anzeige bei der Polizei. Er fuhr am Montag, 17. Juni 2024, gegen 5.10 Uhr auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Oberhausen. Kurz vor der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Buer prallten zahlreiche kleine Gegenstände gegen sein Auto, als er aus der dortigen Unterführung herausfuhr. Aufgrund der Geschwindigkeit konnte der 43-Jährige nicht mehr ausweichen. Durch die Kollision mit den Gegenständen riss die Windschutzscheibe des Autos und die Karosserie wurde an zahlreichen Stellen beschädigt. Der Autofahrer geht davon aus, dass die zahlreichen kleinen Gegenstände über eine Schallschutzwand auf die Fahrbahn geworfen wurden.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben, sich telefonisch an das zuständige Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6012 oder an die Einsatzleitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell