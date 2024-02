Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Videoauswertung überführt Dieb - Bundespolizei am Frankfurter Flughafen nimmt Mann unmittelbar nach Tat fest

Frankfurt/Main (ots)

Bundespolizisten haben am gestrigen Montag einen Dieb noch am Tatort festgenommen. Im Fernbahnhof des Flughafens hatte der, zu diesem Zeitpunkt, noch unbekannte Täter den Rucksack eines Reisenden entwendet. Dieser reagierte schnell, eilte auf die Wache der Bundespolizei am Fernbahnhof und zeigte den Diebstahl an.

Die Beamten konnten den 65-Jährigen Tatverdächtigen Deutschen anhand von Videomaterial schnell identifizieren und feststellen, dass er sich noch vor Ort befindet.

Nach der vorläufigen Festnahme des Mannes wurde er auf die Wache der Bundespolizei verbracht. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten den Laptop und das Tablet im Wert von 2.600 Euro des Geschädigten und konnten ihm sein Hab und Gut zurückgeben. Zudem stellten die Bundespolizisten zwei Bankkarten, eine Fahrkarte und ein Smartphone fest, die nicht dem Beschuldigten gehörten. Angeblich habe er diese Sachen im Flughafen gefunden.

Gegen den 65-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell