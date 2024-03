Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf bezüglich brennender Fahrzeuge im Stadtgebiet Nordhausen

Nordhausen (ots)

Freitagmorgen gegen 3:00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, nachdem es im Stadtgebiet Nordhausen zu mehreren Fahrzeugbränden kam. Nach jetzigem Kenntnisstand wurden insgesamt drei Pkw mit ukrainischen Kennzeichen in Brand gesetzt. Der Schaden wird momentan auf 30.000 EUR geschätzt. Der erste brennende Pkw wurde auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Bochumer Straße gemeldet, der zweite ebenfalls in der Bochumer Straße, hier in Höhe des Wohnblockes. Zuletzt wurde der Brand eines Pkw in der Hardenbergstraße bekannt. Alle Brände wurden in einem Zeitraum von zehn Minuten gemeldet. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Wer hat etwas beobachtet? Wer kennt die Besitzer der Fahrzeuge? Wer kann sonstige sachdienliche Angaben zur Sache machen?

