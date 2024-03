Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertige Teleskoplader entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Bild-Infos

Download

Bad Langensalza (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt seit Donnerstag zum besonders schweren Falls des Diebstahles zweier hochwertiger Teleskoplader. Zwischen 2 Uhr und 7 Uhr drangen unbekannte Täter auf ein Firmengelände in der Gothaer Landstraße ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang in eine Lagerhalle, aus der sie die zwei Teleskoplader des Herstellers JCB entwendeten. Ersten Ermittlungen zufolge nutzten der oder die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport der Arbeitsmaschinen. Der Gesamtwert der Teleskoplader beläuft sich auf etwa 200.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat. Wer etwas bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0080963

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell