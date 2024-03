Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw mit Hausfassade kollidiert

Mühlhausen (ots)

Am Mittwochnachmittag befuhr ein Lkw-Fahrer die Kurze Jakobistraße. Als er nach rechts in die Wahlstraße einbog, kollidierte er mit einer Hauswand. Der Fahrer des Lkw entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle, konnte jedoch durch die Polizei im Nahbereich festgestellt werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort auf. An der Hauswand entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Lkw beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

