LPI-NDH: Wohnwagen aufgebrochen

Artern (ots) - Durch Zeugen wurde am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr, eine unklare Rauchentwicklung aus einer leerstehenden Lagerhalle in der Straße Glinz gemeldet. Polizei und 19 Kameraden der Feuerwehr rückten zum Einsatz aus. Ersten Ermittlungen zufolge hatten Unbekannte in der Lagerhalle an darin befindlichem Unrat gezündelt. An der Halle entstand kein Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

mehr