Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ermittlungen gegen Autofahrer

Mühlhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag beabsichtigten Polizeibeamte, kurz nach 14 Uhr, einen Autofahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Statt anzuhalten, gab der Fahrer Gas und versuchte, vor der Polizei zu flüchten. In Großengottern gelang es schließlich, den Pkw-Fahrer zu kontrollieren. Es stellte sich heraus, dass der 40-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Außerdem verlief ein Drogentest positiv. In dem Fahrzeug konnten zudem Gegenstände aufgefunden werden, die unter die Vorschriften des Waffengesetzes fallen. Die Polizei ermittelt in mehreren Straftatbeständen. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

