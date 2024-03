POL-OE: Kind bei Unfall verletzt

Attendorn (ots) - Zu einem versuchten Einbruch kam es zwischen Samstag (02.03.2024) und Montag (04.03.2024) im Grafweg in Attendorn. Unbekannte Täter hatten sich an der Eingangstür eines Fotostudios zu schaffen gemacht. Durch die Täter wurde ein Schaden an der Tür im mittleren dreistelligen Eurobereich verursacht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 02761 9269-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

