LPI-NDH: Zwei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Harztor (ots) - Der Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr am Mittwoch, kurz nach 11.30 Uhr, die Bundesstraße 4 aus Richtung Rotheshütte in Richtung Netzkater, als er im Bereich einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und in weiterer Folge mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Der 16 Jahre alte Fahrer des Leichtkraftrades kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

