POL-LDK: + Einbrüche in Niederscheld, Bellersdorf, Daubhausen, Biskirchen und Niederbiel + Unfallfluchten + Verletzt nach Auffahrunfall + Angetanzt + Kombi aufgebrochen + Camaro beschädigt +

Haiger: Parkplatzrempler -

Einen rund 1.500 Euro Blechschaden beklagt der Besitzer eines VW, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die linke Seite seines weißen T-Roc auf dem Obi-Parkplatz in der Lohwiese touchierte. Zeugen, die den Unfall am Samstag zwischen 16.15 Uhr und 17.00 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Dillenburg unter 02771/907-0 in Verbindung zu setzen. (S.R.)

Dillenburg-Niederscheld: Wohnungseinbruch -

Zwischen dem 06.01.2024, gegen 06.00 Uhr und dem zurückliegenden Samstag, gegen 11.30 Uhr stiegen Einbrecher in ein Einfamilienhaus im Tannenweg ein. Zunächst scheiterten die Diebe an einem Fenster - letztlich brachen sie die Terrassentür auf. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Die Höhe der Aufbruchschäden schätzt die Polizei auf mindestens 300 Euro. Eine Liste der Beute liegt der Polizei noch nicht vor. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Mittenaar-Bellersdorf: Schmuck erbeutet -

Schmuck mit bisher unbekanntem Wert ließen Unbekannte bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Wetzlarer Straße in Bellersdorf mitgehen. Die Diebe hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten mehrere Schränke. Die Reparatur der Aufbruchschäden wird etwa 1.000 Euro kosten. Zeugen, die dort am Freitag (12.01.24) zwischen 16.00 und 20.00 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen. (S.R.)

Mittenaar-Offenbach: Opel in der "Hochstadt" touchiert -

Etwa 600 Euro wird die Reparatur an einem Opel kosten, nachdem ein Unbekannter einen grauen Astra an der Stoßstange vorne links touchierte. Der Astra Kombi parkte in Höhe der Hausnummer 1, in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Zeugen, die den Unfall zwischen 18.00 Uhr am Donnerstag (11.01.24) und 07.30 Uhr am Freitag beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Herborn unter 02772/ 4705-0 zu melden. (S.R.)

Ehringshausen-Daubhausen: In Firma eingestiegen -

Ungebetene Gäste suchten in den zurückliegenden Tagen eine auf Maschinenbau spezialisierte Firma im Leuner Weg auf. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und suchten in einem Lagerraum und in einer Wohnung nach Beute. Ob sie Wertsachen mitgehen ließen, kann noch nicht gesagt werden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe zwischen dem 05.01.2024 und dem vergangenen Freitag (12.01.2024) in die Firma eindrangen. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen - B 277: Auffahrunfall fordert fünf Leichtverletzte -

Zwischen Katzenfurt und Ehringshausen prallten am Freitagnachmittag in Höhe Dillheim zwei Autos aufeinander. Gegen 16.10 Uhr wollte der 65-jährige Fahrer eines Hyundais von Katzenfurt kommend nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Die 29-jährige Fahrerin eines dem Hyundai folgenden Audis erkannte dies offensichtlich zu spät und prallte mit ihrem A6 ins Heck des SUV. Der 65-jährige Ehringshäuser blieb unverletzt. Die ebenfalls in Ehringshausen lebende Audifahrerin und ihre vier Mitfahrerinnen im Alter von 2, 19 und 21 Jahren klagten an der Unfallstelle über Nackenschmerzen. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung der Verletzten. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Höhe der Blechschäden schätzt die Polizei auf ca. 23.000 Euro.

Aßlar-Werdorf: Ford beschädigt und geflohen -

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte einen in der Lutherstraße in Werdorf geparkten Ford. Der blaue Galaxy stand dort am Freitag (12.01.24) zwischen 19.45 und 23.35 Uhr gegenüber dem Sporthallenparkplatz am Fahrbahnrand. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Kotflügel und der Tür auf etwa 3.000 Euro. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen. (S.R.)

Wetzlar: Angetanzt und Brieftasche geklaut -

Mit der Masche "antanzen" beklauten am Sonntagabend drei Jugendlichen am Fahrkartenautomat des Wetzlarer Bahnhofes einen 19-Jährigen. Gegen 20.25 Uhr stand das Opfer an dem Automaten, als sich ihm zunächst ein jugendlicher Täter näherte. Als der etwa 15 bis 17 Jahre alte Junge eng an ihm tanzte, kamen zwei weitere Jugendliche hinzu, die ihn ebenfalls bedrängten. Plötzlich verschwand das Trio und der 19-jährige Wetzlarer musste feststellen, dass aus seiner linken Jackentasche die Geldbörse fehlte. Jetzt kamen zwei der Jugendlichen zurück, übergaben ihm seinen Geldbeutel und verschwanden wieder. Sie hatten in der Zwischenzeit den Personalausweis, etwa 30 Euro Bargeld sowie eine Bankkarte mitgehen lassen. Alle drei waren dunkel gekleidet, hatten einen dunklen Teint und sprachen Deutsch mit spanischem Akzent. Zeugen, die das Trio am Samstagabend am Bahnhof beobachteten oder die weitere Angaben zu den drei Jugendlichen machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: PKW-Aufbruch in Niedergirmes -

Unbekannte stahlen in der Georg-Lauber-Straße aus einem VW Fahrzeugpapiere. Die Diebe machten sich zwischen 15.00 Uhr am Freitag (12.01.24) und 15.00 Uhr am Sonntag (14.01.24) an dem grauen VW Variant zu schaffen und brachen das verschlossene Handschuhfach auf, in dem sich die Papiere befanden. Hinweise zum Aufbruch nehmen die Beamten der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen. (S.R.)

Hüttenberg-Rechtenbach: Hoher Schaden an Camaro -

Auf rund 5.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den Unbekannte an einem in der Straße "Jakobsberg" geparkten weißen Chevrolet Camaro zurückließen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen sie die Scheibe der Fahrertür ein und brachten mit schwarzer Farbe Drohungen und Beleidigungen auf den Lack auf. Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Vandalen machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Leun-Biskirchen: Uhren entwendet -

Auf zwei Armbanduhren und eine Standuhr hatten es Diebe bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Bornstück" abgesehen. Die Unbekannten brachen am Samstag (13.01.24) zwischen 11.00 und 21.10 Uhr den Rollladen und die Terrassentür auf. Dabei hinterließen sie einen Sachschaden von etwa 750 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen und/ oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen. (S.R.)

Solms-NIderbiel: Wohnungseinbruch -

Auf Beute aus einem Einfamilienhaus hatten es Einbrecher im Erlenweg abgesehen. Die Täter verschafften sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Haus und durchwühlten auf der Suche nach Wertsachen sämtliche Räume. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner fehlt Schmuck von noch nicht bekanntem Wert. Zeugen, die die Täter in der Zeit vom 04.01.2024 (Donnerstag) bis zum Samstagmorgen, gegen 11.00 Uhr im Erlenweg beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

