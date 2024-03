Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Unbekannte entwenden Minibagger und Anhänger

Feldengel (ots)

Am Montag, 18. März, entwendeten bislang Unbekannte einen gelben Minibagger des Herstellers JCB mitsamt des Pkw-Anhängers, auf dem sich die Arbeitsmaschine befand. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr. Minibagger und Anhänger waren zur Tatzeit in der Herrengasse abgestellt. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat zur Tatzeit im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Wem ist am 18. März im öffentlichen Verkehrsraum ein auf einen Pkw-Anhänger aufgeladener Minibagger aufgefallen, der mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0071427

