POL-HSK: Unter Alkoholeinfluss verunfallt

Brilon (ots) - Am Mittwochabend sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am "Schmelterfeld" eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gegen 20:50 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Haus. Ersten Erkenntnissen nach machten die mutmaßlichen Täter unter anderem Bargeld als Beute. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch unter der 02961 - 90200 mit der Polizeiwache in Brilon in Verbindung zu ...

