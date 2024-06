Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 174 vom 23.06.2024

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten:

Heinsberg - Auto beschädigt

Ein an der Erzbischof-Philipp-Straße abgestellter Audi wurde durch bislang unbekannte Täter erheblich beschädigt. Offensichtlich von einem Rohbau aus warfen die Täter eine Holztafel herab, die das Fahrzeugdach durchschlug. Zeugen beobachteten in diesem Zusammenhang drei Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren. Einer der Jugendlichen hatte blonde Haare mit kurz rasierten Seiten und etwas längerem Deckhaar. Er trug einen grauen Pullover und eine helle Hose. Die Tat geschah am 22.06.2024 gegen 23.20 Uhr. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Personen geben können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei entgegen, Telefon 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

Heinsberg-Eschweiler - Brand eines Wohnwagens

Gegen 22.00 Uhr des 22.06.2024 brannte ein auf einer Grünfläche neben einem Wohnhaus abgestellter Wohnwagen aus bislang ungeklärter Ursache völlig aus. Auch wurde die Hecke des entsprechenden Gartens des Grundstücks "Am Mühlenbach" beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache des Geschehens.

Heinsberg - Verkaufsautomat beschädigt

Zwischen 03.20 Uhr und 08.20 Uhr des 22.06.2024 zerstörten Unbekannte die Glasscheibe eines Verkaufsautomaten an der Borsigstraße und entnahmen Getränke und Snacks. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort.

Hückelhoven-Ratheim - Streit löst Polizeieinsatz aus

Bei einer privaten Familienfeier am 22.06.2024 gerieten zwei Männer aus Hückelhoven und Mönchengladbach in Streit, der sich gegen 21.00 Uhr auf die Straße vor dem an der Grünstraße gelegenen Haus verlagerte. Da einer der beiden Männer einen gefährlichen Gegenstand in der Hand hielt, riefen besorgte Zeugen die Polizei an. Die Beamten trafen den 60-jährigen Mann an seiner nahe gelegenen Wohnanschrift an. Dabei war der Mann noch so aggressiv, dass er zunächst durch die Polizisten gefesselt werden musste. Der Hückelhovener wurde dabei leicht verletzt und zur ärztlichen Untersuchung mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Gegen diesen Mann und dem 33 Jahren alten Mitstreiter aus Mönchengladbach wird ein Strafverfahren eingeleitet.

