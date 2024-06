Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 173 vom 22.06.2024

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten:

Heinsberg-Karken - Einbruch in Wohnhaus

Zwischen 10.50 Uhr und 14.20 Uhr des gestrigen 21.06.2024 zerstörten Unbekannte das Küchenfenster eines an der Mühlenstraße gelegenen Wohnhauses und drangen in dieses ein. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme durch die Polizei konnte noch nicht festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde.

Heinsberg - Zwei junge Männer in Polizeigewahrsam genommen

Gegen 08.10 Uhr des 21.06.2024 wurde die Polizei über zwei sich unberechtigt aufhaltende junge Männer auf einem Schulgelände an der Schafhausener Straße informiert. Nachdem die Polizei zunächst einen Platzverweis aussprach fielen die beiden Männer später auf einem weiteren Schulgelände an der Linderner Straße auf, wo sie Lehrpersonal und Schüler beleidigten. Die erneut hinzugezogene Polizei nahm die 18 und 19 Jahre alten Männer aus Heinsberg in Gewahrsam. Beide waren alkoholisiert. Ein mitgeführter Hund wurde dem Ordnungsamt der Stadt Heinsberg übergeben. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Gangelt-Birgden - Heckscheibe an Pkw eingeschlagen

Die Heckscheibe eines an der Bahnhofstraße abgestellten Pkw Opel wurde zwischen 16.45 Uhr und 17.15 Uhr des 21.06.2024 eingeschlagen. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Selfkant-Havert - Zelt in Brand gesetzt

Um 01.40 Uhr des heutigen 22.06.2024 wurde der Inhaber eines freistehenden Gastronomiezeltes an der Selfkantstraße durch ein Geräusch aufmerksam und stellte den Brand des Zeltes fest. Der Geschädigten selbst konnte den Brand löschen. Durch die Kriminalpolizei wurden Spuren des Geschehens gesichert. Die Polizei sucht nach Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegengenommen. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

Übach-Palenberg - Kupferrohr entwendet

In der Nacht vom 19. auf den 20.06.2024 wurden jeweils an einem Wohnhaus in der Otto-von-Hubach-Straße und auf dem Mühlenfeldweg Regenabflussrohre aus Kupfer demontiert und entwendet. Täterhinweise liegen noch nicht vor.

Erkelenz - Geldbörse aus Pkw gestohlen

Zwischen 12.30 Uhr und 15.20 Uhr des 19.06.2024 wurde aus einem an der Robert-Bosch-Straße unverschlossen abgestellten Transporter der Marke Peugeot eine Geldbörse entwendet. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf.

Wegberg-Beeck - Einbruch in Zahnarztpraxis

Unbekannte Täter drangen über ein Fenster in eine Zahnarztpraxis an der Prämienstraße ein und entwendeten Bargeld und Zahngold. Die Tat geschah zwischen dem 20.06.2024, 23.00 Uhr und dem 21.06.2024, 07.30 Uhr. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sicherte Spuren am Einbruchsort.

