Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 15-Jähriger leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Dortmund (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (22. Oktober) soll ein Jugendlicher versucht haben, in einem Lebensmittelgeschäft im Dortmunder Hauptbahnhof, zu stehlen. Anschließend wehrte er sich gegen die Kontrolle der Bundespolizisten.

Gegen 00:30 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Dortmund über einen Diebstahl in einer Filiale im Hauptbahnhof Dortmund informiert. Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten auf den Ladendetektiv, sowie auf einen 15-Jährigen. Dieser soll zuvor versucht haben, Ware zu entwenden, ohne diese zu zahlen. Als die Einsatzkräfte ihn einer Personenkontrolle unterziehen wollten, versuchte der Jugendliche zu flüchten. Diesen Fluchtversuch unterbanden die Beamten, in dem sie den marokkanischen Staatsbürger am Arm festhielten. Dies gefiel dem Minderjährigen überhaupt nicht, was er die Polizisten deutlich spüren ließ. Er versuchte immer wieder sich aus dem Griff der Einsatzkräfte zu lösen und täuschte vor, nach etwas in seinem Hosenbund zu greifen. Um sicher zu gehen, dass er keine gefährlichen Gegenstände mit sich führte, tasteten die Bundespolizisten den Wohnungslosen ab. Auch hierbei leistete er vehement Widerstand, indem er seine Arme verschränkte und sich ständig von den Polizeibeamten wegdrehte.

Als eine weitere Streife der Bundespolizei dazu kam, wurde der Marokkaner in die Diensträume gebracht. Dabei schrie er die Beamten lautstark an und weigerte sich vorwärts zu laufen.

Mittels eines Fingerabdruck-Scans konnte die Identität des 15-Jährigen festgestellt werden. Überprüfungen ergaben, dass dieser bereits wegen verschiedener Delikte polizeilich in Erscheinung getreten war. Aufgrund dessen, dass kein Erziehungsberechtigter des Jungen erreicht werden konnte, wurde dieser in eine Jugendschutzstelle in Dortmund gebracht.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

