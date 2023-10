BPOL NRW: Bundespolizei überführt Gepäckdiebe im ICE

Bielelfeld (ots) - Am Freitagmorgen (20. Oktober) erschien ein Geschädigter eines Handydiebstahls auf der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof Bielefeld. Laut Aussage des 23-jährigen Bielefelders hat man ihm kurz zuvor das Smartphone in einer S-Bahn gestohlen. Durch eine Ortungsfunktion auf seinem Laptop habe er das Smartphone aber in unmittelbarer Nähe zum ...

mehr