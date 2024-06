POL-HS: Diebe stehlen Lebensmittel aus Kellerraum

Heinsberg (ots) - Zwischen Mittwochabend (19. Juni), 22 Uhr, und Donnerstagmorgen (20. Juni), 09.30 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in einem an der Schützenstraße gelegenen Mehrfamilienhaus in eine Wohnung ein. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

