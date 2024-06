Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Jugendliche entwenden E-Scooter

Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Am 20. Juni (Donnerstag) beobachtete ein Zeuge, wie zwei männliche Jugendliche an der Straße Markt in der Nähe einer kieferorthopädischen Praxis einen E-Scooter entwendeten. Die Täter waren etwa 15 bis 16 Jahre alt. Beide trugen dunkle Kleidung. Einer von ihnen hatte schulterlange blonde Haare, sein Komplize trug eine weiße Kappe. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Identität der Jugendlichen machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell