Erkelenz (ots) - In der Goswinstraße entwendeten unbekannte Personen ein auf einem Parkplatz abgestelltes Kleinkraftrad, das allerdings später in der Nähe des Tatorts von den Dieben zurückgelassen wurde. Die Tat ereignete sich am frühen Dienstagmorgen (18. Juni) zwischen 3 Uhr und 07.15 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

mehr