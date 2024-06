Übach-Palenberg-Palenberg (ots) - Einbrecher drangen gewaltsam in ein an der Bersitter Straße gelegenes Wohnhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen fielen den Tätern ein Tresor sowie Elektronikartikel in die Hände. Die Tat ereignete sich zwischen dem 15. Juni (Samstag), 15.30 Uhr, und dem 18. Juni (Dienstag), 15.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

