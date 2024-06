Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Friedliches Fußballfest in Gelsenkirchen - Portugiesischer Fanmarsch mit 10.000 Teilnehmern

Gelsenkirchen (ots)

Das dritte und damit letzte Spiel der Vorrunde der UEFA EURO 2024 in Gelsenkirchen ist vorbei. In der Arena auf Schalke traf Georgien auf Portugal. Beide Fanlager feierten ausgelassen ein fröhliches Fußballfest. Portugiesische Fußballfans hatten sich bereits im Vorfeld der Begegnung am Marktplatz in Gelsenkirchen Buer getroffen. Sie starteten gemeinsam um 18.00 Uhr in einem großen Fanmarsch Richtung Arena auf Schalke. Insgesamt nahmen knapp 10.000 Portugalanhänger an der Aktion teil.

Auch in der Stadt herrschte tolle Stimmung. Die Public Viewing Treffpunkte - die Fan Zone am Nordsternpark und das Amphitheater - waren gut besucht. Mehr als 5000 Fans fanden sich in der Fan Zone am Nordsternplatz ein, im Amphitheater waren es rund 1300.

Der An- und Abreiseverkehr verlief aus Sicht der Polizei weitestgehend störungsfrei. Die Polizei Gelsenkirchen bedankt sich für einen friedlichen Abend und die tolle Stimmung.

