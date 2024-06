Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Seniorin abgelenkt und bestohlen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, nachdem unbekannte Täter am Donnerstag, 27. Juni 2024, eine 88-Jährige in Ückendorf bestohlen haben. Gegen 12.20 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer an der Wohnungstür der Gelsenkirchenerin an der Virchowstraße. Die beiden Männer gaben vor, Messungen in der Wohnung der Seniorin durchführen zu müssen und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Hier lenkten sie die 88-Jährige ab, die einen Fernseher ausrichten sollte, und baten sie im gleichen Zuge, ihre Halskette abzulegen. Nachdem die beiden Unbekannten sich wieder aus der Wohnung entfernt hatten, stellte die Gelsenkirchenerin den Verlust der Halskette fest.

Einer der Tatverdächtigen ist etwa 1,75 Meter groß, korpulent, hat dunkelblondes Haar und trug eine dicke Jacke. Der andere Mann ist circa 1,85 Meter groß, schlank und trug ein helles Hemd sowie eine Jacke mit dreieckigem Emblem im linken Brustbereich. Zeugen, die Angaben zu den Gesuchten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter den Rufnummern unter 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240 zu melden.

Aktuell bleibt die Warnung vor dieser Masche! Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, egal unter welchem Vorwand! Sollten Sie sich unsicher sein, kontaktieren Sie Familie, Freunde oder alarmieren Sie die Polizei über den Notruf 110. Sprechen Sie auch mit älteren Angehörigen und sensibilisieren Sie sie für dieses Thema.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell