Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrrad vor Supermarkt entwendet - Mittäter gestellt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Nordhäuser Weg, Montag, 15.07.2024, 15.08 Uhr

NORTHEIM (mil)

Eine bislang unbekannte männliche Person entwendete ein nicht angeschlossenes Rennrad eines 66-jährigen Mannes an der o.g. Örtlichkeit. Eine weitere männliche Person habe sich in unmittelbarer Nähe aufgehalten und sich mehrfach verdächtig umgeschaut. Anschließend entfernten sich beide Personen von Tatort, wobei die unbekannte Person mit dem grauen Rennrad in unbekannte Richtung flüchtete. Die zweite männliche Person wurde von Zeugen weiter beobachtet , sodass die hinzugerufenen Polizeikräfte die Person stellen konnten.

Der andere Täter konnte nicht mehr angetroffen werden. Er konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 16 Jahre alt - schwarzes T-Shirt - kurze Hose.

Weitere Beschreibungen konnten nicht angegeben werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die zweite männliche Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell