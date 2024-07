Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeuginnen helfen bei Aufklärung einer Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Northeim OT Langenholtensen, Dünenangerstraße, Montag, 15.07.2024, 10.15 Uhr

LANGENHOLTENSEN (Wol) - Unfallflucht auf einem Praxisparkplatz.

Am Montag gegen 10.15 Uhr beobachteten zwei Zeuginnen einen Unfall auf einem Parkplatz einer Praxis in der Dünenangerstraße in Langenholtensen. Der Autofahrer konnte beschrieben werden und das Kennzeichen wurde abgelesen, wodurch die eingesetzte Polizeistreife die Halteradresse kontrollieren konnte.

Als der 85-jährige Mann aus Langenholtensen mit seinem Auto zu Hause angetroffen werden konnte, gab er an, dass er den Zusammenstoß nicht bemerkt habe. Die Schäden an seinem Auto habe er erst zu Hause festgestellt. Die Lackschäden hatte der Mann schon überlackiert. Dies war jedoch noch so frisch, dass der Unterschied zur alten Lackierung zu erkennen war.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Gegen den 85-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell