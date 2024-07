Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vandalismus

Uslar (ots)

BODENFELDE (ke) Bleekstraße, 12.07.2024 zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr Bislang unbekannte Täter betraten die Kirche in Bodenfelde und verstreuten den Sand aus den Kerzenständern. Zusätzlich wurde das Gästebuch, das Rednerpunt und eine Fensterleibung beschmiert und eine Kerze in das WC gesteckt. Zur Höhe des Sachschadens gibt es noch keine Information. Zeugenhinweise zur Tat bitte an die Polizei in Bodenfelde Tel.: 05572-948520 oder an Polizei in Uslar Tel.: 05571-80060

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell