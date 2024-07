POL-NOM: Brand von vier Gartenlauben

Einbeck (ots) - Einbeck (pap) Am Sonntag, 14.07.2024, wurde der Polizei Einbeck gegen 13.40 Uhr ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Ortschaft Kuventhal gemeldet. Ein bisher unbekannter Täter hat sich gewaltsam durch die Haustür Zugang zu dem Haus in der Straße Zur Wilhelmsbrücke verschafft, in dem sich mehrere Wohneinheiten befinden. Im dortigen Hausflur stand ein an einem Treppengeländer gesichert abgestelltes ...

mehr